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  3. 20 Temmuz 2017 10:45

Bahçeşehir Üniversitesinden e-spor oyuncularına burs

Elektronik spor yapan öğrencilere burs imkanı sunan Bahçeşehir Üniversitesi'nin e-spor takımı BAU SuperMassive sporcularının ve bu oyunlara ilgi gösterenlerin katılımıyla bir imza günü ve panel düzenlendi.

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Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, aracın camını kırdı
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, aracın camını kırdı
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Soyguncu neye uğradığını şaşırdı
Soyguncu neye uğradığını şaşırdı
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18 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
18 aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Video Galeri
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saatte kaybettiler
Hayat boyu biriktirdiklerini birkaç saatte kaybettiler
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Beyoğlunda silahlı market soygunu
Beyoğlunda silahlı market soygunu
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Suriye sınırına obüs topu sevkıyatı
Suriye sınırına obüs topu sevkıyatı
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