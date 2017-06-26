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  3. 26 Haziran 2017 14:45

Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor

İstanbul Beykoz’da yaşayan Berat Akkaş, yuvalarından bahçesine düşen yavru kargaları elleriyle besliyor.

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