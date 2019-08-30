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  3. 30 Ağustos 2019 20:36

Bahşiş almak için kaputa tutunan çocukla yola devam etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düğün konvoyunda gelin arabasının önüne atlayıp bahşiş isteyen çocuk arabadan inmeyince aracın üzerinde yolculuk etti. O yolculuğun görüntüleri herkesi korkuttu.

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