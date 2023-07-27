Bakan açıkladı: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik geliyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir'' dedi.

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