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  4. Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir

Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi.

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