Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:55 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:55 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6526710d2ce25557693dd753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu