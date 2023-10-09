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  4. Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe

Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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