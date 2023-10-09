Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 11:40 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6523bc9569cd33037e3bbad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi Türkiye'den depremin vurduğu Afganistan'a yardım İlçe merkezine inen ayılar kamerada Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı! Malatya'da panik yaratan deprem 21 ilde operasyon düğmesine basıldı: 148 gözaltı