Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan açıkladı: Yolyemezler çetesi çökertildi Bakan açıkladı: Yolyemezler çetesi çökertildi 21 Kasım 2023 Salı Saat: 17:40 Güncelleme: 21 Kasım 2023 Salı 17:40 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yolyemezler Grubu olarak bilinen organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655cc16cb8239c59c70c4ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'dan sert sözler Yağışlar sonrası barajların son durumu Erdoğan Cezayir'de böyle karşılandı Evliliklerin önündeki yeni engel bu oldu: Gomofobi SGK işsizlik maaşı alanlar için denetlemelere başlıyor İstanbul'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu Türkiye'nin esrarengiz türbesi hakkında olay iddia Bulgaristan sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu