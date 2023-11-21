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  4. Bakan açıkladı: Yolyemezler çetesi çökertildi

Bakan açıkladı: Yolyemezler çetesi çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yolyemezler Grubu olarak bilinen organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

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