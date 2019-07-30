Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
30 Temmuz 2019 13:40
Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakan Akar tarafından görüşmede Türkiye’nin ABD’den beklentisinin terör örgütü PKK/YPG’ye...