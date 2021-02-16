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  3. 16 Şubat 2021 17:20

Bakan Akar, Gara harekatını dakika dakika anlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Gara operasyonu hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Akar'ın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gara harekatı açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Gara harekatı açıklaması
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