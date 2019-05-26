Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi
26 Mayıs 2019 19:05
Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tiflis’te 26 Mayıs Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen törenin ardından Başbakan Mamuka Bakhtadze ve Savunma Bakanı Levan İzoria ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar...