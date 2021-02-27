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  3. 27 Şubat 2021 18:10

Bakan Akar hedefi tek atışta vurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Havelsan'da incelemelerde bulundu. Akar, keskin nişancı simülatöründe 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu.

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