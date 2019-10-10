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  3. 10 Ekim 2019 14:55

Bakan Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Akar, ''Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek.'' dedi.

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Sınır ilçelerine havanlı ve roketli saldırı: Yaralılar var
Sınır ilçelerine havanlı ve roketli saldırı: Yaralılar var
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Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!
Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!
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Kartla'da adliye önündeki silahlı kavga kamerada
Kartla'da adliye önündeki silahlı kavga kamerada
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Sinangog saldırısını canlı yayınlamış !
Sinangog saldırısını canlı yayınlamış !
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MSB: Sadece teröristler hedef alınıyor
MSB: Sadece teröristler hedef alınıyor
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Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza
Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza
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