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  4. Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi

Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi

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