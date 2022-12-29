Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 20:10 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63adc9fe0f7889310e250d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama