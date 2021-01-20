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  3. 20 Ocak 2021 11:20

Bakan Akar: ''Teröristlerin sonunu getirmekte kararlıyız''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terörist hareketliliğini sona erdirmek için kararlı olduğunu açıkladı.

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