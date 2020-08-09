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  3. 09 Ağustos 2020 15:30

Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında

Video Galeri
İstanbul’da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü
İstanbul’da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü
Video Galeri
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı
Video Galeri
Çekya'da apartmanda yangın- 11 ölü
Çekya'da apartmanda yangın- 11 ölü
Video Galeri
ADANA Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar
ADANA Lüks araçla gelip, saksıdaki bitkiyi çaldılar
Video Galeri
Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti
Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti
Video Galeri
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Akrabasıyla tartışırken balkondan düştü
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Akrabasıyla tartışırken balkondan düştü
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