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KUZEY IRAK'A ASKERİ HAREKAT ! KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA...
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  3. 28 Mayıs 2019 10:45

Bakan Akar ve komutanlar operasyonu yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Irak Kuzeyi Hakurk’ta başlatılan operasyonu, gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. (İHA)

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Kuzey Irak’a kara ve hava harekatı
Kuzey Irak’a kara ve hava harekatı
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Kuzey Irak'a askeri harekat ! Komandolar Kuzey Irak'ta...
Kuzey Irak'a askeri harekat ! Komandolar Kuzey Irak'ta...
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