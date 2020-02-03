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  3. 03 Şubat 2020 16:40

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Erdoğan’la birlikte Ukrayna’ya gidecek heyette yer alan Hulusi Akar, İdlib gelişmelerinin ardından programını değiştirdi, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti

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