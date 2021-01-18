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  3. 18 Ocak 2021 12:55

Bakan Akar'dan Irak'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a geldi.

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