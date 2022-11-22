Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Akar'dan İYİ Partili isme: ''Nah alırsın böyle oy'' Bakan Akar'dan İYİ Partili isme: ''Nah alırsın böyle oy'' 22 Kasım 2022 Salı Saat: 16:55 Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde sinirler gerildi, İYİ Partili Aytun Çıray'a kızan Bakan Hulusi Akar, Çıray'a "oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637cd4d4e482f04c7933c573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız'' Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu Katar'a çok sert tepki: ''Para ile kurulmuş bir çakma ülke'' İstanbul'da ''kibar'' hırsızlar kameraya yakalandı Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş Akıl almaz motosiklet hırsızlığı kamerada