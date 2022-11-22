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  4. Bakan Akar'dan İYİ Partili isme: ''Nah alırsın böyle oy''

Bakan Akar'dan İYİ Partili isme: ''Nah alırsın böyle oy''

Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde sinirler gerildi, İYİ Partili Aytun Çıray'a kızan Bakan Hulusi Akar, Çıray'a "oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy" dedi.

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