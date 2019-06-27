Bakan Akar’dan Kara Kuvvetlerinin 2228. yılına özel mesaj
27 Haziran 2019 21:35
Bakan Akar’dan Kara Kuvvetlerinin 2228. yılına özel mesaj
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin 2228’inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akar, yayınladığı mesajda, “Kara Kuvvetlerinin Kahraman ve Fedakar Mensupları, Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun...