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  3. 27 Haziran 2019 16:30

Bakan Akar:’’Tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 uçağından Türkiye’yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO’nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’de ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile dün gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin S-400 hava ve füze savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı tedariği ile...

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