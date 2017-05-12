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  3. 12 Mayıs 2017 00:15

Bakan Akdağ: "AB ülkeleri paşa paşa gelip elimizi sıkacak"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Türkçemizde bükemediğin bileği öpeceksin diye güzel bir söz var. AB ülkeleri bükemediği elimizi paşa paşa gelip sıkacak” dedi.

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