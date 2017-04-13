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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
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  3. 13 Nisan 2017 14:50

Bakan Akdağdan İbrahim Erkal açıklaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İbrahim Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

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