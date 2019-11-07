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  3. 07 Kasım 2019 12:50

Bakan Albayrak açıkladı: Asgari ücretliye 20 yıl vadeyle konut kampanyası

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dar gelirli vatandaşlar özelinde müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle, en düşük faiz oranıyla kiradan daha ucuz maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık" dedi.

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