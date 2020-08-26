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  3. 26 Ağustos 2020 08:10

Bakan Albayrak'ın anlattığı fıkra olay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Albayrak, enerji kaynaklarının nasıl kullanılacağı hakkında konuşurken fıkra anlattı.

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