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  3. 09 Temmuz 2017 22:15

Bakan Albayraktan müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Konseyince organize edilen 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sıvılaştırılmış Yüzer LNG Santrali ile ilgili olarak, "FSRU ünitemizi faaliyete

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Karamanda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
Karamanda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı
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Sakaryada korkutan yangın!
Sakaryada korkutan yangın!
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Festivalde Sedat Pekere yoğun ilgi
Festivalde Sedat Pekere yoğun ilgi
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Pervin Buldan kaza geçirdi
Pervin Buldan kaza geçirdi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe miting alanına ulaştı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi