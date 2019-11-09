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  3. 09 Kasım 2019 12:15

Bakan Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan görüntülerini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüsünü, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü mesajında paylaştı.

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