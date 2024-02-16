Bakan Bayraktar, maden faciasında ''çatlak'' iddiasını doğruladı

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelanla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiğini bunun üzerine tahliye edildiği iddiasıyla ilgili ''Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru''...

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