Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Bekleyenler memnun olacak Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Bekleyenler memnun olacak 13 Ekim 2022 Perşembe Saat: 14:40 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının Aralık ayında belirleneceğini belirterek, ''Emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6347f9296a5a3c33ae0100b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lisede yangın paniği Cübbeli Ahmet'ten kıyamet çıkışı: ''Deccal şu an hayatta'' Okulda sigara içerken yakalanan genç kız 6. kattan atladı İranlı ünlü oyuncu protestolara destek için soyundu CHP'li vekil Meclis kürsüsünde cep telefonu parçaladı THY uçağında yolcu terörü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz Ümit Özdağ açıkladı: Mehmet Ali Çelebi Zafer Partisi'ne geçeceğini söylemiş! Burunlarının dibinde 2 kişiyi öldürdüler! Kimse kılını kıpırdatmadı