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  4. Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Bekleyenler memnun olacak

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Bekleyenler memnun olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının Aralık ayında belirleneceğini belirterek, ''Emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız'' dedi.

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