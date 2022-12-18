Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Salı günü asgari üret komisyonunda ortak uzlaşı bekliyorum, çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0b60b7f4e579882db103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de üretilen cihaz alay konusu oldu! ''Dünya bize gülüyor'' Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Vicdansız sürücü kamerada! Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar