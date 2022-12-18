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Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Salı günü asgari üret komisyonunda ortak uzlaşı bekliyorum, çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek.'' dedi.

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