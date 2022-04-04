Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması 04 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 14:40 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624ad93b14440537386e0df7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İhracatta tarihi rekor Savcıyı döven şüpheli için istenen ceza belli oldu Mart'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu 3600 ek göstergede sona gelindi! Bakan Bilgin tarih verdi İkinci el aldığı otomobil için polisten gelen telefonla şoke oldu İstanbul Boğazı'nda panik! Yük gemisi karaya oturdu Nez'in dönüşü ''olay'' oldu! Sahnede derin yırtmacının azizliğine uğradı Ukrayna'nın imha ettiği Rus konvoyu böyle görüntülendi