Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 17:40 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır, üzüntümüz bunun gecikmesi'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633af45ea3f9742b744b6363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Adliyesi'nde intihar şoku Miçotakis'in zor anları! Türkiye'yi şikayet ederken ekrana bu görüntüler yansıtıldı Erdoğan'ın sözleri iki ülkeyi panikletti: ''Bizi tehdit ediyor'' Suriyeli ''insan kaçakçısı'' suç üstü yakalandı Gaziantep'te kurtarma operasyonu işkenceye dönüştü İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes! Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi Geçen ay boşanan Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi