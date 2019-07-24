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  3. 24 Temmuz 2019 16:55

Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin getirdiği öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil" 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin ABD ile yapılan görüşmeler konusunda, "ABD’nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. Mutabakata varmamız lazım, artık sabrımız kalmadı" dedi. Türkiye’ye dönen Hakan Atilla ile ilgili de Çavuşoğlu, "Zor şartlarda bile ülkesini ve doğru olanı savundu" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu...

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