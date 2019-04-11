Bakan Çavuşoğlu, Amsterdam’da Başkonsolosluk binası açılışına katıldı
11 Nisan 2019 17:00
Bakan Çavuşoğlu, Amsterdam’da Başkonsolosluk binası açılışına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Türkiye’nin başkonsolosluk binasının açılışına katıldı. Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluk binasının açılış töreninde konuşan Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, iki ülke arasında kıymetli bir köprü vazifesi gören Hollanda, hayatının her alanında katkıda bulunan aktif ve başarılı bireyler yetiştirmiş. Sayın bakanımızın...