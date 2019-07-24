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  3. 24 Temmuz 2019 23:55

Bakan Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek” dedi. Belaruslu diplomat Alexander Poganshev’in tedavi altına alındığı hastaneye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam emekli bir şahıs, Belarus Büyükelçiliği müsteşarı Alexander Poganshev’e 5 6 defa ateş ettikten...

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