Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
17 Temmuz 2019 12:45
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir araya...