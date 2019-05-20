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  3. 20 Mayıs 2019 20:00

Bakan Çavuşoğlu, Meksika Cumhuriyet Senatosu Başkanı Batres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Cumhuriyet Senatosu Başkanı Marti Batres ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, COMEXI adlı düşünce kuruluşu işbirliğinde düzenlenen konferansa katıldı. Konferansta konuşma yapan Çavuşoğlu, sonrasında Meksika Cumhuriyet Senatosu Başkanı Marti Batres ile bir araya geldi....

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