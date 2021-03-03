Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz'' dedi.

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