Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:56 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fa3a2e9465c1bc0115b5f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı