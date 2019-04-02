Bakan Çavuşoğlu New York’ta Türkevi binasını ziyaret etti
02 Nisan 2019 23:00
Bakan Çavuşoğlu New York’ta Türkevi binasını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden Türkevi binasının New York’ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına gireceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta yapımı devam eden Türkevi binasının inşaatında son beton kovasının binanın son katı olan 35. kata çıkarılması dolayısıyla düzenlenen sembolik törene katıldı. Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada...