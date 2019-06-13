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  3. 13 Haziran 2019 14:10

Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’nin S-400 mektubuna yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin S-400 mektubuna ilişkin, "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır. S-400’ler Türkiye’ye gelecektir. Türkiye bu tür mektuplarla aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir. Amerika’ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik...

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