Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’nin S-400 mektubuna yanıt
13 Haziran 2019 14:10
Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’nin S-400 mektubuna yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin S-400 mektubuna ilişkin, "Bu mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye S-400 almıştır. S-400’ler Türkiye’ye gelecektir. Türkiye bu tür mektuplarla aldığı karardan vazgeçmez. Kısa zamanda bakanımız cevaben mektubunu gönderecektir. Amerika’ya önerimiz oldu, endişeniz varsa ortak çalışma grubu kuralım dedik...