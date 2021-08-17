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Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Ülkeden ayrılanların güvenli bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz'' dedi.

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