Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması 17 Ağustos 2021 Salı Saat: 14:30 Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Ülkeden ayrılanların güvenli bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611b9de070868852246f232b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraflar Türkiye'den! Yaz günü kent beyaza büründü Uzman isim beklenen Marmara depremi için tarih verdi Ünlü Afgan yönetmen Türkiye'ye teşekkür etti Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor Aleyna Tilki, Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa gömdü Kaza yapan sürücü şokun etkisiyle araçtan inemedi Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk soruda elenen yarışmacıya nasihat Afganistan'dan ölümüne kaçış: ABD uçağına tutunmaya çalıştılar