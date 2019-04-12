Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap
12 Nisan 2019 12:45
Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye yok, hakkettiğiniz cevabı alacaksınız. Siz...