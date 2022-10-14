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Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye doğal gaz merkezi kurulması önerisiyle ilgili, ''Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız'' dedi.

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