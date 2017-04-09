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  3. 09 Nisan 2017 21:20

Bakan Çavuşoğlundan Rabia ve Bozkurt işareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’daki referandum çalışmaları kapsamında kırsal mahallerdeki vatandaşlarla buluştu.

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