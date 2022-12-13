Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile ilgili sözleri TBMM'ye damgasını vurdu.

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