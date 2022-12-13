Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu 13 Aralık 2022 Salı Saat: 07:45 Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile ilgili sözleri TBMM'ye damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6398035cac9c82702b4caba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya’da korkutan hortum kamerada Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı İstanbul trafiğinde korku dolu anlar! Minik kızı yolun ortasında gören şoke oldu TRT muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı