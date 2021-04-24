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Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket

Yeni Aile Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan dolayısıyla makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa "ramazan" dolayısıyla çikolata ikram etmediğini söyledi.

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