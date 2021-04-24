Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket 24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 12:30 Yeni Aile Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan dolayısıyla makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa "ramazan" dolayısıyla çikolata ikram etmediğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6083e554e59ed522f24b61e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu! İsrail polisi namaz sonrası saldırdı! Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor' Cem Yılmaz’ın başlattığı 23 Nisan etkinliği Instagram’ı salladı Seyircilerin arasından atlayıp birinci oldu Sosyal medyada kız arkadaşının fotoğrafını beğenen kişiye kurşun yağdırdı Türk Bayrağı'nı o halde görünce, durdu ve... 23 Nisan'da koltuğa oturan çocuk Bakan Koca'nın torunu muydu?