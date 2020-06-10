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  3. 10 Haziran 2020 17:45

Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Bor katkılı yeni ürün geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ortam dezenfeksiyonuna ilişkin yeni bir ürün üzerinde çalışmalar yapıldığını duyurdu.

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Komedi filmi gibi olay! Zabıta ekiplerini görünce...
Komedi filmi gibi olay! Zabıta ekiplerini görünce...
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İdlib’deki Rus-Türk ortak devriyesinde bir ilk
İdlib’deki Rus-Türk ortak devriyesinde bir ilk
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Ünlü sanatçı Ayşegül Atik'e veda!
Ünlü sanatçı Ayşegül Atik'e veda!
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Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi ''çay bardağı'' şeklinde olacak
Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi ''çay bardağı'' şeklinde olacak
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Annelerinin cenazelerini almaya giderken saldırıya uğradılar
Annelerinin cenazelerini almaya giderken saldırıya uğradılar
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Aftan yararlanıp dışarı çıkan adam pompalı ile dehşet saçtı
Aftan yararlanıp dışarı çıkan adam pompalı ile dehşet saçtı
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