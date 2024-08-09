Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan duyurdu: 12 ilde hainlere ağır darbe Bakan duyurdu: 12 ilde hainlere ağır darbe 09 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:31 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kullandığı 76 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b5b7d0b1b6bd2a800c7d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den... Ağustos ayında kayak ve snowboard keyfi İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi Şüpheli valiz ekipleri alarma geçirdi 300 yıllık tarihi yapı yeniden ayağa kaldırılacak Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi Kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden oldu Yenilebilir sarı altının fiyatı gerçek altınla yarışıyor: Kilosu 1000 TL Bir ilde daha köpek katliamı iddiası Ankara'da yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var