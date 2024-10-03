Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan duyurdu: 12 yeni iç hat seferi başlıyor Bakan duyurdu: 12 yeni iç hat seferi başlıyor 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 15:35 Güncelleme: 03 Ekim 2024 Perşembe 15:35 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekim sonu itibariyle SunExpress Havayolları'nın 12 yeni iç hat seferlerine başlayacağını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe8fa32883fcc19207d6f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lübnan'da savaştan kaçış: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar 5 ilde film gibi operasyon: 53 gözaltı Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda Bakan Şimşek enflasyon için kötü haberi verdi Türkiye'nin dev firmasında üst düzey vurgun: 8 gözaltı var MSB'den İsrail açıklaması: ''Endişemizde haklı çıktık'' Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi Kavgayı ayırmak için attığı taşla bir kişinin ölümüne yol açtı Yağışlar bir ilimizdeki dev ovayı 30 göle böldü: Artık 30 yeni kuş cennetimiz var