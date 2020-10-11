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  3. 11 Ekim 2020 16:30

Bakan duyurdu! Formula 1 pistinin asfaltı yenileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ''Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık'' dedi.

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